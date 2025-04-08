РФ дронами атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки (фото)

За його даними, під російською атакою опинився Самарівський район. Там пошкоджена інфраструктура. До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 24 рятувальника та 7 одиниць техніки.

Також відомо, що сталося займання, наразі пожежу рятувальники загасили. В результаті удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків і магазин.

Фото: РФ дронами атакувала Дніпропетровщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атаки на інші райони регіону

Також цієї ночі ворог бив безпілотниками і важкою артилерією по Нікопольському району. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Там пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус.

Атакувала російська армія і Синельниківський район, а саме - Межівську громаду. Там побиті 2 приватні будинки і господарська споруда.

Всюди - без загиблих та постраждалих.

Нічна атака по Україні

Російська армія у ніч на вівторок, 8 квітня, атакувала територію України балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма безпілотниками різних типів.

За даними Повітряних сил, підтверджено збиття 9 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни.