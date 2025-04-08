РФ дронами атаковала Днепропетровскую область: повреждены инфраструктура и многоэтажки (фото)

По его данным, под российской атакой оказался Самаровский район. Там повреждена инфраструктура. К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 24 спасателя и 7 единиц техники.

Также известно, что произошло возгорание, сейчас пожар спасатели потушили. В результате удара повреждены шесть многоквартирных домов и магазин.

Фото: РФ дронами атаковала Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атаки на другие районы региона

Также этой ночью враг бил беспилотниками и тяжелой артиллерией по Никопольскому району. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Там повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус.

Атаковала российская армия и Синельниковский район, а именно - Межевскую громаду. Там побиты 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Везде - без погибших и пострадавших.

Ночная атака по Украине

Российская армия в ночь на вторник, 8 апреля, атаковала территорию Украины баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю беспилотниками различных типов.

По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 9 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны.