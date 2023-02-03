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РФ у Донецькій області планує роздати захоплені квартири місцевим колаборантам, - ЦНС

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Донецька область, П'ятниця 03 лютого 2023 15:42
РФ у Донецькій області планує роздати захоплені квартири місцевим колаборантам, - ЦНС Фото: РФ у Донецькій області планує роздати захоплені квартири місцевим колаборантам (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Гауляйтери тимчасово окупованих районів Донецької області оголосили про плани передати захоплене житло місцевим колаборантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, "безхазяйне майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам ЗС РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Росії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна.

"Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.

Влада країни-агресора направила у Донецьку область спеціальні підрозділи швидкого реагування зі складу "СОБР" Росгвардії.

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