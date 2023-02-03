РФ у Донецькій області планує роздати захоплені квартири місцевим колаборантам, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, "безхазяйне майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам ЗС РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Росії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна.

"Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - додали у Центрі національного спротиву.