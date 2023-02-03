РФ у Донецькій області планує роздати захоплені квартири місцевим колаборантам, - ЦНС
Гауляйтери тимчасово окупованих районів Донецької області оголосили про плани передати захоплене житло місцевим колаборантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, "безхазяйне майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам ЗС РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Росії", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна.
"Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - додали у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.
Влада країни-агресора направила у Донецьку область спеціальні підрозділи швидкого реагування зі складу "СОБР" Росгвардії.
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