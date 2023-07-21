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РФ додатково замінувала підходи до українських портів. У Силах оборони прокоментували

Фото: речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Білому домі заявили, що Росія додатково замінувала підходи до українських портів у Чорному морі. У Силах оборони півдня прокоментували цю інформацію, наголосивши, що росіяни можуть так вчинити лише на тимчасово окупованих портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, якщо говорити про порти, які знаходяться під тимчасовою окупацією, то це (мінування підходів до портів - ред.) абсолютно зрозуміло.

"Вони можуть собі таке дозволити, оскільки вони фактично перетворили Україну в найзамінованішу країну світу. Зараз вони дійсно можуть це робити. Але що стосується портів, які знаходяться на контрольованому Україною березі, то такого не відбувається", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що курсування суден залишалося лише в нормах "зернової угоди". Тобто виключно погоджені зі Стамбульським координаційним центром судна могли прямувати за завданим маршрутом за відповідним дозволом. Іншої навігації не відбувалося.

"Те, що зараз вони проголошують про небезпеку в Чорному морі, то вони намагаються проголосити на весь світ своє панування в Чорному морі. І продовжують тероризувати Україну навіть в економічному сенсі", - наголосила речниця.

Гуменюк нагадала, що у Росії заявили про те, що всі судна, які прямуватимуть до портів України, є для них військовою ціллю.

"На що отримали дзеркальну заяву нашого Міноборони. Що все, що допомагає ворогу є його логістика і має бути знищено. Як держава, яка дотримується норм, законів і звичаїв ведення війни, ми маємо право уражати все, що надає допомогу нашому ворогу", - зазначила вона.

Погрози Росії

Нагадаємо, на початку тижня Росія оголосила, що вийшла з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог.

Після цього Міноборони РФ заявило, що буде топити судна, які будуть йти до українських портів. При цьому країни, чиї кораблі будуть йти до України, у Москві будуть вважати залученими до війни.

Вчора Україна відповіла на погрози Росії та заявила, що з 20 липня у районах Північно-східної частини Чорного моря судноплавство заборонене як небезпечне.

Міноборони України попередило, що судна, які йтимуть до портів РФ або портів на окупованій території, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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