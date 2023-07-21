РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам. В Силах обороны прокомментировали

По ее словам, если говорить о портах, находящихся под временной оккупацией, то это (минирование подходов к портам - ред.) совершенно понятно.

"Они могут себе такое позволить, поскольку они фактически превратили Украину в самую заминированную страну мира. Сейчас они действительно могут это делать. Но что касается портов, которые находятся на контролируемом Украиной берегу, то такого не происходит", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что курсирование судов оставалось только в нормах "зернового соглашения". То есть исключительно согласованные со Стамбульским координационным центром суда могли следовать по нанесенному маршруту по соответствующему разрешению. Другой навигации не происходило.

"То, что сейчас они провозглашают об опасности в Черном море, они пытаются провозгласить на весь мир свое господство в Черном море. И продолжают терроризировать Украину даже в экономическом смысле", - подчеркнула спикер.

Гуменюк напомнила, что в России заявили о том, что все суда, которые будут направляться в порты Украины, являются для них военной целью.

"На что получили зеркальное заявление нашего Минобороны. Что все, что помогает врагу, является его логистика и должно быть уничтожено. Как государство, соблюдающее нормы, законы и обычаи ведения войны, мы имеем право поражать все, что оказывает помощь нашему врагу", - отметила она.

Угрозы России

Напомним, в начале недели Россия объявила, что вышла из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований.

После этого Минобороны РФ заявило, что будет топить суда, которые будут идти в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Москве будут считать вовлеченными в войну.

Украина ответила на угрозы России и заявила, что с 20 июля в районах Северо-восточной части Черного моря судоходство запрещено как опасное.

Минобороны Украины предупредило, что суда, которые будут идти в порты РФ или порты на оккупированной территории, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.