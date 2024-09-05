РФ за добу втратила 1200 військових та десятки ББМ і артсистем, - Генштаб оновив дані

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00, 5 вересня, на фронті від початку доби було зафіксовано 164 бої. 49 них лише на Покровському напрямку. Проте вже ближче до вечора Силам оборони України вдалося відбити 47 атак, ще дві тривали.

Також зазначимо, що згідно інформації Генштабу, ворог проявив найбільшу активність на п'яти напрямках, а саме: на Покровському, Курахівському, Куп'янському, Лиманському та Торецькому.

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