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РФ за добу втратила 1200 військових та десятки ББМ і артсистем, - Генштаб оновив дані

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 4 на 5 вересня, Росія втратила у війні проти України 1200 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 ББМ та 31 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 621550 (+1200) осіб;
  • танків - 8624 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 16869 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 17725 (+31) од.;
  • РСЗВ - 1177 од.;
  • засоби ППО - 940 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • вертольотів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14658 (+42) од.;
  • крилаті ракети - 2587 (+7) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24044 (+37) од.;
  • спеціальна техніка - 3024 (+10) од.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00, 5 вересня, на фронті від початку доби було зафіксовано 164 бої. 49 них лише на Покровському напрямку. Проте вже ближче до вечора Силам оборони України вдалося відбити 47 атак, ще дві тривали.

Також зазначимо, що згідно інформації Генштабу, ворог проявив найбільшу активність на п'яти напрямках, а саме: на Покровському, Курахівському, Куп'янському, Лиманському та Торецькому.

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