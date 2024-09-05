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РФ за сутки потеряла 1200 военных и десятки ББМ и артсистем, - Генштаб обновил данные

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За прошедшие сутки, с 4 на 5 сентября, Россия потеряла в войне против Украины 1200 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 ББМ и 31 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 621550 (+1200) человек;
  • танков - 8624 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16869 (+21) ед.;
  • артиллерийских систем - 17725 (+31) ед.;
  • РСЗО - 1177 ед.;
  • средства ПВО - 940 ед.;
  • самолетов - 368 ед.;
  • вертолетов –-328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14658 (+42) ед.;
  • крылатые ракеты - 2587 (+7) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24044 (+37) ед;
  • специальная техника - 3024 (+10) ед.

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00, 5 сентября, на фронте с начала суток было зафиксировано 164 боя. 49 из них только на Покровском направлении. Однако уже ближе к вечеру Силам обороны Украины удалось отбить 47 атак, еще две продолжались.

Также отметим, что согласно информации Генштаба, враг проявил наибольшую активность на пяти направлениях, а именно: на Покровском, Кураховском, Купянском, Лиманском и Торецком.

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