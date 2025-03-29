РФ за добу понад 70 разів атакувала на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 135 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська та у бік Кам’янки, дотепер триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Слатине.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів позицій наших оборонців у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються ще п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками, досі триває один бій.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки. На даний час всі атаки відбито.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 73 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Ударів авіації зазнали населені пункти Олексієво-Дружківка, Олександропіль, Сухий Яр, Полтавка, Козацьке, Мирноград, Покровськ, Чунишине, Гришине, Новоолександрівка та Новопавлівка.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 193 окупантів, 174 з них - безповоротно. Також знищено п’ять автомобілів, три антени управління БпЛА, мотоцикл, квадроцикл, гармату, міномет, станцію радіоелектронної боротьби, три термінали супутникового зв’язку, два генератори, розвідувальний безпілотний літальний апарат Supercam та пункт управління БпЛА. Також пошкоджено танк, автомобіль, два бліндажі та ворожу реактивну систему залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Зелений Гай та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Новополю та Зеленому Полю.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 керованих бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із РСЗВ.