РФ за день вже запустила по Україні понад 200 дронів, більшість - на Київ, - Повітряні сили

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Протягом дня 29 серпня російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками. Основний удар припав на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Протягом дня 29 серпня - із 6:30 до 18:00 - противник атакував Україну 224 ударними безпілотниками, більшість із яких реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці. За попередніми даними, протягом дня протиповітряна оборона збила та подавила 199 ударних БпЛА. Станом на 18:20 у повітряному просторі перебувало до 10 ударних ворожих безпілотників.