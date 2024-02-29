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РФ давала за голову 100 000 доларів. ЗСУ розповіли історію розвідника, який служить в ТЦК

Четвер 29 лютого 2024 16:08
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РФ давала за голову 100 000 доларів. ЗСУ розповіли історію розвідника, який служить в ТЦК Ілюстративне фото: ЗСУ розповіли історію розвідника, який служить в ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Один з найвідоміших українських розвідників Володимир Климов показав своє обличчя та розповів свою історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

Володимир Климов родом із Маріуполя, а свою військову службу розпочав ще у 2007 році. Однак пізніше він звільнився. А вже у 2014 році він відгукнувся на мобілізацію та взяв участь у захисті України під час вторгнення Росії на сході країни.

У 2014 році Климов брав участь у боях за Савур-Могилу. Тоді ж росіяни пропонували винагороду за Климова у розмірі 100 тисяч доларів. А вже у 2015 приєднався до 130 розвідувального батальйону, де продовжив свою службу.

Варто зауважити, що Савур-Могила була однією з найнапруженіших точок на Донбасі. Вона знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Росією, та була стратегічною висотою. Тоді військові отримали наказ утримувати її. Там протягом 12 днів відбувалися напружені бої, які супроводжувалися постійними обстрілами з танків та артилерії.

Володимир Климов має багато поранень, частину з яких отримав під час боїв у Київській області у 2022 році. У 2023 році він отримав інвалідність та продовжив свою службу Територіальному Центрі Комплектування.

Климов розповів, що значна частина осіб, які служать в ТЦК, мають великий військовий досвід і поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що військові після поранення можуть перевестись на роботу в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, пільги військовослужбовці можуть отримати після того, як їм дадуть статус учасника бойових дій. Чому захисникам складно отримати УБД і навіщо він потрібен, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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