РФ через Китай купує у США товари для оборонної промисловості, - ЗМІ

Так, понад 60 відсотків компонентів російського озброєння, що імпортуються, надходить від американських компаній.

Згідно з аналізом аналітичного центру Київської школи економіки, Росія імпортувала компонентів, пов'язаних із військовою технікою, на 20,3 млрд доларів у період з березня по грудень минулого року.

Компанії, що базуються в США, виробили 64 відсотки товарів подвійного призначення, які РФ закупила у 2022 році. Загалом Росія купила технології, вироблені 155 компаніями зі штаб-квартирами у США чи Європі, а також Азії та на Близькому Сході.

Аналітики також зазначають, що більшість товарів подвійного призначення, які Росія імпортує з Китаю, виробляється в Америці та Європі.

Українським експертам вдалося ідентифікувати 1057 іноземних компонентів у 58 різних одиницях російської військової техніки. Мікрочіпи та процесори становлять майже половину всього імпорту, але Росія також імпортує безліч інших товарів, що використовуються в навігаційних та комунікаційних системах та інших компонентах.

Імпортні мікросхеми, процесори, пристрої пам'яті, транзистори, перетворювачі постійного струму та інші компоненти виявлені у чотирьох типах крилатих ракет російського виробництва: Х-59, Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К". Імпортні компоненти були також виявлені в семи різних типах безпілотників, у тому числі в російському "Орлан-10" та іранських "Шахед-131" та "Шахед-136".

На компоненти виробництва п'яти американських компаній – Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation та Advanced Micro Devices (AMD) – припадає 52% технологічного імпорту, виявленого у російських системах озброєнь. Росія також імпортувала важливі компоненти із 18 інших країн Азії, Європи та Близького Сходу.

Обхід Росією санкцій

Незважаючи на низку пакетів санкцій, Росія продовжує закуповувати необхідні компоненти зі США та країн Європи. За даними Білого дому, на початок цього року РФ змогла імпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні.

Щоб протистояти такому розвитку подій, ЄС вирішили обмежити можливості іншим країнам допомагати Росії обходити санкції. Ці наміри мають позначитися на 11-му пакеті санкцій ЄС.