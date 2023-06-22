РФ через Китай покупает в США товары для оборонной промышленности, - СМИ

Так, более 60 процентов импортируемых компонентов российского вооружения поступает от американских компаний.

Согласно анализу аналитического центра Киевской школы экономики, Россия импортировала компонентов, связанных с военной техникой, на 20,3 млрд долларов в период с марта по декабрь прошлого года.

Компании, базирующиеся в США, произвели 64 процента товаров двойного назначения, которые РФ закупила в 2022 году. В целом Россия купила технологии, произведенные 155 компаниями со штаб-квартирами в США или Европе, а также в Азии и на Ближнем Востоке.

Аналитики также отмечают, что большая часть товаров двойного назначения, которые Россия импортирует из Китая, производится в Америке и Европе

Украинским экспертам удалось идентифицировать 1057 иностранных компонентов в 58 различных единицах российской военной техники. Микрочипы и процессоры составляют почти половину всего импорта, но Россия также импортирует множество других товаров, используемых в навигационных и коммуникационных системах и других компонентах.

Импортные микросхемы, процессоры, устройства памяти, транзисторы, преобразователи постоянного тока и другие компоненты обнаружены в четырех типах крылатых ракет российского производства: Х-59, Х-101, "Калибр" и "Искандер-К". Импортные компоненты были также обнаружены в семи различных типах беспилотников, в том числе в российском "Орлан-10" и иранских "Шахед-131" и "Шахед-136".

На компоненты производства пяти американских компаний – Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation и Advanced Micro Devices (AMD) – приходится 52% технологического импорта, обнаруженного в российских системах вооружений. Россия также импортировала важные компоненты из 18 других стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

Обход Россией санкций

Несмотря на ряд пакетов санкций, Россия продолжает закупать необходимые компоненты из США и стран Европы. По данным Белого дома, к началу этого года РФ смогла импортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне.

Чтобы противостоять такому развитию событий, в ЕС решили ограничить возможности другим странам помогать России обходить санкции. Эти намерения должны отразиться в 11-м пакете санкций ЕС.