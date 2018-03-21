РФ частично приостановила пропуск грузовиков из Украины, - Госпогранслужба

Российская Федерация частично прекратила пропуск грузовиков, следующих из Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ. Смежная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня утром на границе с РФ фиксируется определенное накопление грузовиков, которые двигаются на выезд из Украины. Так, пограничники сообщают о 45 грузовиках в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) и 35 грузовиках в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область).

Госпогранслужба просит водителей по возможности выбирать другие маршруты.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале также фиксировались проблемы с пересечением границы, в частности, возле пункта пропуска "Гоптовка" образовалось скопление грузовых автомобилей, которые не могли попасть на территорию Российской Федерации (РФ).