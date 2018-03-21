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РФ частково припинила пропуск вантажівок з України, - Держприкордонслужба

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 10:44
Фото: КПП "Гоптівка" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Фото: КПП "Гоптівка" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

В пунктах пропуску "Гоптівка" та "Катеринівка" фіксується накопичення вантажівок

Російська Федерація частково припинила пропуск вантажівок, що прямують з України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"На даний час обмежено рух вантажних транспортних засобів, що прямують транзитом через РФ. Суміжна сторона частково припинила пропускні операції. За повідомленням прикордонного представника Російської Федерації по Білгородській та Воронезькій ділянках, в пунктах пропуску для автомобільного сполучення (навпроти українських пунктів в Сумській, Харківській та Луганській областях) російською стороною тимчасово припинено пропуск вантажних транспортних засобів через збій програмного забезпечення митних органів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні вранці на кордоні з РФ фіксується певне накопичення вантажівок, які рухаються на виїзд з України. Так, прикордонники повідомляють про 45 вантажівок в пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область) та 35 вантажівок в пункті пропуску "Катеринівка" (Сумська область).

Держприкордонслужба просить водіїв за можливості вибирати інші маршрути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лютому також фіксувалися проблеми з перетином кордону, зокрема, біля пункту пропуску "Гоптівка" утворилося скупчення вантажних автомобілів, які не могли потрапити на територію Російської Федерації (РФ). 

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Теги: Государственная пограничная служба, Російська Федерація, грузовик
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