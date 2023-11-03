РФ була змушена голосувати в ООН проти себе через резолюцію щодо "боротьби з нео-нацизмом"

"Пʼятдесят країн, серед яких ті, що найбільше постраждали від нацизму і зробили вирішальний внесок у його повалення, вкотре проголосували в 3-му комітеті проти маніпулятивної резолюції, щодо "боротьби з нео-нацизмом" авторства кремлівських воєнних злочинців, нащадків Сталіна", - написав Кислиця.

Водночас Росія, яка голосувала на підтримку власної резолюції, фактично виступила проти себе, оскільки в текст документа була внесена правка з засудженням вторгнення РФ в Україну.

"ГА ООН з тривогою відзначає що РФ намагається виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму і підкреслює, що використання питання неонацизму як приводу для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні заходи боротьби з неонацизмом", - йдеться в тексті правки.

Росія в Раді ООН з прав людини

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. В кінці вересня BBC отримало копію документа, в якому РФ обіцяє членам ООН знайти "адекватні розв'язання питань прав людини".

В Держдепі США зазначили, що прагнення Росії бути учасником Ради ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.

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