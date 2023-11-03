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РФ была вынуждена голосовать в ООН против себя из-за резолюции по "борьбе с нео-нацизмом"

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация, на фоне своего вторжения в Украину, проголосовала против собственной резолюции по борьбе с неонацизмом, которую подала в ООН еще в 2005 году, чем фактически выступила против себя.

Как сообщает РБК-Украина, результаты голосования в своем Twitter обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Пятьдесят стран, среди которых наиболее пострадавшие от нацизма и внесшие решающий вклад в его свержение, в очередной раз проголосовали в 3-м комитете против манипулятивной резолюции относительно "борьбы с нео-нацизмом" авторства кремлевских военных преступников, потомков Сталина", - написал Кислица.

В то же время Россия, которая голосовала в поддержку собственной резолюции, фактически выступила против себя, поскольку в текст документа была внесена правка с осуждением вторжения РФ в Украину.

"ГА ООН с тревогой отмечает что РФ пытается оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма и подчеркивает, что использование вопроса неонацизма как повода для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие меры борьбы с неонацизмом", - говорится в тексте правки.

Россия в Совете ООН по правам человека

Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах . Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины. В конце сентября BBC получило копию документа, в котором РФ обещает членам ООН найти "адекватные решения вопросов прав человека".

В Госдепе США отметили, что стремление России быть участником Совета ООН по правам человека не согласовывается с его действиями в Украине.

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