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РФ будує залізницю до Бердянська, але вона вразлива для ударів ЗСУ, - розвідка Британії

Фото: британська розвідка пояснила, чому РФ будує залізницю до Бердянська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський режим будує залізницю на окупованих територіях України. Але вона вразлива для високоточних ударів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

Російський диктатор Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму. За словами Путіна, перша ділянка залізниці нібито відновлює доступ до Бердянська.

Проте британська розвідка наголошує, що існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

"Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька", - йдеться у зведенні.

При цьому розвідка вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

 

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

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