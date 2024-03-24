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РФ строит железную дорогу в Бердянск, но она уязвима для ударов ВСУ, - разведка Британии

Фото: британская разведка объяснила, почему РФ строит железную дорогу в Бердянск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский режим строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Но она уязвима для высокоточных ударов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (Х).

Российский диктатор Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветви от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым. По словам Путина, первый участок железной дороги якобы восстанавливает доступ в Бердянск.

Однако британская разведка отмечает, что существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

"Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка", - говорится в сводке.

При этом разведка считает, что одной из целей РФ станет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие разрушившие в 2022 году объекты.

 

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

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