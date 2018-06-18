РФ будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации, - Климкин

Климкин отметил, что предстоящие выборы являются вопросом выживания Украины как европейской демократической страны

Российская Федерация (РФ) будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорили о свободных и честных выборах на Донбассе (в ходе заседания глав МИД "нормандской четверки", - ред.), Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.) начал говорить о том, что желает нам свободных и честных выборов в следующем году. Я не знаю, был ли это просто сарказм, или соответствующий намек, но, безусловно, Россия будет использовать время предвыборной и избирательной кампании для тотальной дестабилизации Украины. Я в этом уверен", - заявил Климкин.

Кроме того, Климкин заявил о планах призвать международные компании присоединиться к Украине по вопросу противодействия угрозам со стороны РФ.

"Для нас вопрос следующих выборов - это вопрос нашего выживания как европейской демократической страны", - добавил он.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что Российская Федерация последовательно ведет гибридную войну против Евросоюза.