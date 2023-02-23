РФ буде змушена вивести війська з України, інакше режиму Путіна загрожує крах, - Буданов

"Росія буде змушена зробити цей вихід (вивести війська з України, - ред.) незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", - каже він.

На думку Буданова, Росію чекають дуже важкі часи. За його словами, виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азіатської частини Росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію РФ.

"І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися", - підсумував голова ГУР.

Як повідомлялося, Росія планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал Білорусі до 2030 року.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Кремль, швидше за все, приєднає до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази (ОПБ) у рамках більш масштабних зусиль щодо переоснащення російських збройних сил для підтримки затяжної війни проти України.