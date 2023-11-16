РФ масово блокує VPN на окупованій території Луганської області

"Щойно виходить якась інформація про можливі контакти громадян з владою України, одразу по цих громадянах починаються утиски, перевірки", - зазначає Лисогор.

За його словами, окупанти перевіряють телефони у всіх, включно зі школярами, де в них вираховують наявність входу через VPN.

"Кожен день ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян з владою держави, з рідними своїми. Лише за минулий тиждень заблокували 50 VPN, які вони виявляють також і намагаються протидіяти. В тому числі і подавлення всіх наших сигналів ретрансляційних, які ми можемо передавати", - підсумував начальник Луганської ОВА.

Що таке VPN

VPN (Virtual Private Network) - це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером та зміну IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача та сервером VPN. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається про вашу локацію та веб-ресурсів, які ви відвідали.