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РФ блокує ухвалення бюджету ОБСЄ і кандидатуру Естонії на пост глави організації

Фото: Ілюстративне фото (flickr com rossamagnolia)
Автор: Дмитро Браславський

Росія блокує заміщення чотирьох вищих посад в ОБСЄ, а також бюджет безпекової організації та кандидатуру Естонії на посаду голови організації наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VOL.AT.

"Міністр закордонних справ Александер Шалленберг заприсягнувся своїм колегам із Центральної Європи боротися за Організацію з безпеки та співробітництва, якій загрожує крах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на спільній пресконференції в середу група "Центральна п'ятірка" (Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина та Словенія) узяла на себе зобов'язання перед організацією, що базується у Відні. 

Однак Шалленберг підкреслив, що Австрія не є кандидатом на головування ОБСЄ у 2024 році.

ОБСЄ є корисною організацією

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що їм потрібна ОБСЄ. Він додав, що організація, як і раніше, залишається дуже корисною організацією. 

Шалленберг заявив, що ОБСЄ є єдиною загальноєвропейською платформою для діалогу. Також організація може в майбутньому знадобиться як канал зв'язку.

Росія блокує діяльність ОБСЄ

Наразі Росія блокує заміщення чотирьох вищих посад в ОБСЄ, а також бюджет безпекової організації та кандидатуру Естонії на посаду голови ОБСЄ наступного року.

"Найкращим курсом дій було б оновлення", - заявив Шалленберг.

Він уточнив, що є компромісна пропозиція, згідно з якою нинішнє головування Північної Македонії продовжиться ще на рік, бюджет цього року буде оновлено, а керівництво ОБСЄ також залишиться ще на рік.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вже зустрівся з Лавровим. Відповідаючи на запитання, він повідомив, що прийняв запрошення глави МЗС Росії на енергетичний форум у Москві 13 жовтня. Водночас він заперечував, що це також потягне за собою подальші поставки російських енергоносіїв у його країну.

ОБСЄ і Росія

Нагадаємо, 16 січня до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. У Києві він зустрівся з українськими лідерами.

Також представник ОБСЄ наголосив, що РФ має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії в її складі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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