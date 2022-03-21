РФ блокирует побережье Украины и усугубляет гуманитарную ситуацию, - Минобороны Британии

Блокада украинского побережья может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине. Россия препятствует доставке жизненно важных грузов в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.
Российские войска продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины.
"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", - говорится в сообщении.
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