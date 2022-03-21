РФ блокує узбережжя України і посилює гуманітарну ситуацію, - Міноборони Британії

Блокада українського узбережжя може погіршити гуманітарну ситуацію в Україні. Росія перешкоджає доставленню життєво важливих вантажів в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
Російські війська продовжують блокувати українське узбережжя і завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.
"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться в повідомленні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.