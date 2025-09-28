РФ била по будинках, десятки поранених: все про масовану атаку на Київ, область і Запоріжжя

Російська Федерація у ніч на неділю, 28 вересня, здійснила комбінований обстріл різних міст України. Наразі вже відомо про руйнування та постраждалих.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар.
Головне:
"Шахедна" атака почалася приблизно о 23:00, що на кілька годин пізніше, ніж зазвичай. Ворог намагався атакувати низку міст України, а однією з ключових цілей стала столиця, дронова атака на яку продовжується станом на 08:30.
Після 02:00 ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, у зв'язку з чим по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Далі в напрямку Хмельницької області полетіли ракети "Кинджал".
Також росіяни цієї ночі підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а моніторингові канали писали, що злетіли також і Ту-160. Над ранок у повітряний простір України залетіли ворожі крилаті ракети X-101 і, попередньо, "Калібри" з морських платформ.
Під ранок Київ атакували крилаті ракети паралельно з ударними дронами.
Внаслідок атаки падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.
Станом на 9:00 відомо про понад 15 локацій з пошкодженнями. Зокрема:
Пізніше в ході атаки спалахнула лікарня у Солом'янському районі. Як відомо, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. У ДСНС уточнили, що на місці виявлено тіла двох загиблих.
За словами начальника КМВА, у Києві, попередньо, троє загиблих. Серед них - 12-річна дівчинка, тіло якої деблокували з-під завалів будинку у Соломʼянському районі.
Загалом по Києву станом на 9:00 відомо про 10 постраждалих.
Оновлено о 9:20. Кількість жертв у Києві зросла до чотирьох осіб.
Фото: ДСНС показала наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
Під масованим ударом були й мирні населені пункти Київської області. Наслідки фіксуються у 4 районах. Зокрема:
Пізніше начальник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що у Фастівському районі на одному з підприємств хлібзаводу виникла пожежа, яку згодом ліквідували.
Водночас у Білій Церкві горіла покрівля дев'ятиповерхового житлового будинку. Також було пошкоджено 6 автомобілів.
Постраждалі
За останніми даними, у Київській області 7 постраждалих.
Місто Запоріжжя двічі за ніч потрапило під удари. Перша атака була після першої години ночі, і тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено автозаправку, а також приватний будинок.
Під ранок, коли росіяни здійснювали комбіновану атаку по Україні, дві ракети прилетіли по Запоріжжю.
"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири", - розповів Федоров.
Окрім того, глава ОВА інформував, що РФ намагалася атакували критичну інфраструктуру міста. Відомо, до через вибухову хвилю пошкоджено один із закладів освіти.
Постраждалі
У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку РФ постійно зростає. За останніми даними, постраждалих вже 21, і двоє з них у важкому стані.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.