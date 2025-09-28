РФ била по будинках, десятки поранених: все про масовану атаку на Київ, область і Запоріжжя

Головне:

росіяни запустили "Шахеди", "Кинджали", "Калібри" та ракети з Ту-95МС

під ударом були Київ, область та Запоріжжя

зруйновано кілька будинків, інших будівель, горіли автомобілі

відомо про понад 30 постраждалих, а також не менше чотирьох загиблих

Чим били росіяни

"Шахедна" атака почалася приблизно о 23:00, що на кілька годин пізніше, ніж зазвичай. Ворог намагався атакувати низку міст України, а однією з ключових цілей стала столиця, дронова атака на яку продовжується станом на 08:30.

Після 02:00 ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, у зв'язку з чим по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Далі в напрямку Хмельницької області полетіли ракети "Кинджал".

Також росіяни цієї ночі підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а моніторингові канали писали, що злетіли також і Ту-160. Над ранок у повітряний простір України залетіли ворожі крилаті ракети X-101 і, попередньо, "Калібри" з морських платформ.

Наслідки обстрілу

Київ

Під ранок Київ атакували крилаті ракети паралельно з ударними дронами.

Внаслідок атаки падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Станом на 9:00 відомо про понад 15 локацій з пошкодженнями. Зокрема:

у Солом'янському районі частково є руйнування у п'ятиповерховому будинку. Окрім того виникла пожежа в нежитловій забудові.

районі частково є руйнування у п'ятиповерховому будинку. Окрім того виникла пожежа в нежитловій забудові. у Дніпровському районі палали авто ;

районі палали авто ; у Голосіївському зазнав руйнувань приватний будинок;

зазнав руйнувань приватний будинок; У Святошинському уламки впали як на відкритій місцевості, так на двоповерхову нежитлову забудову;

уламки впали як на відкритій місцевості, так на двоповерхову нежитлову забудову; у Дарницькому уламки впали на території приватної садиби, територію дитсадка, також палає кіоск.

Пізніше в ході атаки спалахнула лікарня у Солом'янському районі. Як відомо, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. У ДСНС уточнили, що на місці виявлено тіла двох загиблих.

За словами начальника КМВА, у Києві, попередньо, троє загиблих. Серед них - 12-річна дівчинка, тіло якої деблокували з-під завалів будинку у Соломʼянському районі.

Загалом по Києву станом на 9:00 відомо про 10 постраждалих.

Оновлено о 9:20. Кількість жертв у Києві зросла до чотирьох осіб.

Фото: ДСНС показала наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Київська область

Під масованим ударом були й мирні населені пункти Київської області. Наслідки фіксуються у 4 районах. Зокрема:

Бучанський район - сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів;

- сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів; Фастівський район - виникла пожежа приватного будинку;

- виникла пожежа приватного будинку; Білоцерківський район - відбулося загоряння приватних будинків та нежитлових приміщень;

- відбулося загоряння приватних будинків та нежитлових приміщень; Обухівський район - унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося пожежа господарчої будівлі.

Пізніше начальник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що у Фастівському районі на одному з підприємств хлібзаводу виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

Водночас у Білій Церкві горіла покрівля дев'ятиповерхового житлового будинку. Також було пошкоджено 6 автомобілів.

Постраждалі

За останніми даними, у Київській області 7 постраждалих.

Запоріжжя

Місто Запоріжжя двічі за ніч потрапило під удари. Перша атака була після першої години ночі, і тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено автозаправку, а також приватний будинок.

Під ранок, коли росіяни здійснювали комбіновану атаку по Україні, дві ракети прилетіли по Запоріжжю.

"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири", - розповів Федоров.

Окрім того, глава ОВА інформував, що РФ намагалася атакували критичну інфраструктуру міста. Відомо, до через вибухову хвилю пошкоджено один із закладів освіти.

Постраждалі

У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку РФ постійно зростає. За останніми даними, постраждалих вже 21, і двоє з них у важкому стані.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.