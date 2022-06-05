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РФ беспощадно обстреливает Харьковскую область и препятствует действиям беспилотников

Фото: РФ беспощадно обстреливает Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.

"С целью поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА со стороны ВСУ.

Как сообщалось, войска РФ в районе села Черкасские Тишки Харьковской области применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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Харьков