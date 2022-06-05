РФ беспощадно обстреливает Харьковскую область и препятствует действиям беспилотников

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.

Кроме того, враг продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА со стороны ВСУ.

"С целью поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, войска РФ в районе села Черкасские Тишки Харьковской области применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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