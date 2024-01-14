РФ б'є по Україні ракетами, бо боїться F-16? Що кажуть Повітряні сили

Росія масовано атакує Україну ракетами, аби завдати більшої шкоди нашій країни. Навряд чи це пов'язано з передачею винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат прокоментував заяву голови розвідки Естонії про те, що нібито Росія продовжить ракетні обстріли України, оскільки боїться передачі F-16.

"Зрозуміло, що Росія хоче завдати як можна більше нам шкоди. Чи пов'язане це з F-16? Не знаю. Мабуть, не в тому річ. Кожна ракета націлена на ціль, яку їй задали на старті, чи кожний дрон", - сказав він.

Речник додав, що російським окупантам іноді вдається вражати цілі. Але протиповітряна оборона України працює. Йдеться не лише про засоби вогневого ураження, але й про засоби радіоелектронної боротьби.

Як приклад Ігнат назвав вчорашню атаку ворога. Тоді з 40 засобів повітряних нападу 20 не досягли своїх цілей саме завдяки засобам радіоелектронної боротьби.

Обстріл України 13 січня

Вчора зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про вчорашню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.