РФ бьет по Украине ракетами, потому что боится F-16? Что говорят Воздушные силы

Россия массированно атакует Украину ракетами, чтобы нанести больший ущерб нашей стране. Вряд ли это связано с передачей истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат прокомментировал заявление главы разведки Эстонии о том, что якобы Россия продолжит ракетные обстрелы Украины, поскольку боится передачи F-16.

"Понятно, что Россия хочет нанести как можно больше нам вреда. Связано ли это с F-16? Не знаю. Пожалуй, не в том дело. Каждая ракета нацелена на цель, которую ей задали на старте, или каждый дрон", - сказал он.

Спикер добавил, что российским оккупантам иногда удается поражать цели. Но противовоздушная оборона Украины работает. Речь идет не только о средствах огневого поражения, но и о средствах радиоэлектронной борьбы.

В качестве примера Игнат назвал вчерашнюю атаку врага. Тогда из 40 средств воздушных нападений 20 не достигли своих целей именно благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.

Обстрел Украины 13 января

Вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины были взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке - в материале РБК-Украина.