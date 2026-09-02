РФ б'є по складах: збитки великого бізнесу перевищили 24,7 млрд грн. Що буде з цінами

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Тільки оціночна сума прямих збитків окремих компаній через повітряний терор РФ перевищує 24,7 млрд гривень.

На думку експертів, непрямі втрати складського господарства через літні атаки сягають майже 6 млрд доларів.

Логістична перебудова може додати до цін на окремі категорії товарів 7-12%.

73% українців економлять на їжі та одязі, тому мережі не можуть повністю перекласти витрати на покупця.

Масовані обстріли РФ логістичної інфраструктури влітку 2026 року стали важким випробовуванням для галузі – ворог прицільно нищив великі розподільчі центри на Київщині та в регіонах. Системного дефіциту вдалося уникнути, але децентралізація вимагає значних ресурсів.

Атака на інфраструктуру та мільярдні збитки

За зібраною РБК-Україна інформацією, тільки оціночна сукупна сума прямих збитків окремих гравців перевищує 24,7 млрд гривень (близько 553 млн доларів за середнім курсом літа 2026 року, або 594 млн доларів за курсом 2025 року). Ця оцінка включає збитки не лише ритейлерів, а й виробників, імпортерів та дистриб’юторів, тому частка ритейлу може бути меншою.

За оцінкою Pro-Consulting, непрямі втрати в складському господарстві сягають майже 6 млрд доларів. Ця оцінка стосується всього сектору, охоплюючи не лише ритейлерів, а й виробників, імпортерів та логістичних операторів, і включає ширше коло наслідків, тому її не можна безпосередньо додавати до прямих збитків окремих ритейлерів.

Удар припав на food-сегмент, non-food, e-commerce та паливний ритейл. Також великих збитків зазнали виробники.

Дефіцит "холоду" та воєнна надбавка

Найбільше навантаження відчуває сектор охолодженої продукції. За оцінкою CEO Бюро інвестиційних програм Олександра Бондаренка, у Київській області знищено 80–100 тис. кв. м холодних складів.

Доставка охолоджених товарів може подорожчати на 35–50%, що потенційно додасть 7–12% до кінцевої ціни, вважають у UTG.

Що стримує цінові стрибки?

Масового подорожчання всього асортименту експерти не очікують. У Deloitte Ukraine констатують: ритейлери впираються в низьку купівельну спроможність – 73% українців економлять на їжі.

У NielsenIQ зазначають, що понад 50% чеків пробиваються зі знижкою. Мережі компенсують витрати через гнучке ціноутворення на основі даних, перегляд націнок та розвиток власних торгових марок, які можуть бути дешевші на 20–40%.