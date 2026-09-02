РФ бьет по складам: убытки большого бизнеса превысили 24,7 млрд грн. Что будет с ценами

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Только оценочная сумма прямого ущерба отдельных компаний из-за воздушного террора РФ превышает 24,7 млрд гривен.

По мнению экспертов, косвенные потери складского хозяйства из-за летних атак достигают почти 6 млрд долларов.

Логистическая перестройка может прибавить к ценам на отдельные категории товаров 7-12%.

73% украинцев экономят на еде и одежде, поэтому сети не могут полностью перевести расходы на покупателя.

Массированные обстрелы РФ логистической инфраструктуры летом 2026 стали тяжелым испытанием для отрасли – враг прицельно уничтожал крупные распределительные центры на Киевщине и в регионах. Системного дефицита удалось избежать, но децентрализация требует значительных ресурсов.

Атака на инфраструктуру и миллиардный ущерб

По собранной РБК-Украина информации, только оценочная совокупная сумма прямого ущерба отдельных игроков превышает 24,7 млрд гривен (около 553 млн долларов по среднему курсу лета 2026 года, или 594 млн долларов по курсу 2025 года). Эта оценка включает убытки не только ритейлеров, но и производителей, импортеров и дистрибьюторов, поэтому доля ритейла может быть меньше.

По оценке Pro-Consulting, косвенные потери в складском хозяйстве составляют почти 6 млрд долларов. Эта оценка касается всего сектора, охватывая не только ритейлеров, но и производителей, импортеров и логистических операторов, и включает более широкий круг последствий, поэтому ее нельзя непосредственно добавлять к прямым убыткам отдельных ритейлеров.

Удар пришелся на food-сегмент, non-food, e-commerce и топливный ритейл. Также большие убытки понесли производители.

Дефицит "холода" и военная надбавка

Наибольшую нагрузку испытывает сектор охлажденной продукции. По оценке CEO Бюро инвестиционных программ Александра Бондаренко, в Киевской области уничтожено 80–100 тыс. кв. м холодных складов.

Доставка охлажденных товаров может подорожать на 35–50%, что потенциально прибавит 7–12% к конечной цене, считают в UTG.

Что сдерживает ценовые скачки?

Массового подорожания всего ассортимента эксперты не ожидают. В Deloitte Ukraine констатируют: ритейлеры упираются в низкую покупательную способность – 73% украинцев экономят на еде.

В NielsenIQ отмечают, что более 50% чеков пробиваются со скидкой. Сети компенсируют затраты из-за гибкого ценообразования на основе данных, пересмотра наценок и развития собственных торговых марок, которые могут быть дешевле на 20–40%.