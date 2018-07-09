РФ в Азовском море осуществляет проверку торговых судов, - ГПСУ

После проверки Россией судна идут дальше, объяснили в ГПСУ

В Азовском море сотрудники российского пограничного ведомства продолжают осуществлять проверку иностранных грузовых судов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, проверка касается судов, что следуют в украинские порты и тех, что следуют обратно.

В ГПСУ объяснили, что после проверки судна идут дальше, иногда с составлением акта российскими пограничниками, иногда без этого документа.

Отметим, что такая ситуация стала активно фиксироваться с апреля этого года. Ранее Россия не осуществляла такие обзоры и сейчас использует их как элемент экономического и политического давления. Также отметим, что с 2004 года Азовское море считается морем внутреннего пользования для обеих стран и каждая сторона может свободно передвигаться по бассейну Азовского моря.

Напомним, сегодня сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала семь торговых судов Украины в Азовском море.