РФ в Азовському морі здійснює перевірку торговельних суден, - ДПСУ

Після перевірки Росією судна йдуть далі, пояснили в ДПСУ

В Азовському морі співробітники російського прикордонного відомства продовжують здійснювати перевірку іноземних вантажних суден. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

За даними відомства, перевірка стосується суден, що йдуть в українські порти і тих, що йдуть назад.

У ДПСУ пояснили, що після перевірки судна йдуть далі, іноді зі складанням акта російськими прикордонниками, іноді без цього документа.

Зазначимо, що така ситуація стала активно фіксуватися з квітня цього року. Раніше Росія не здійснювала такі огляди і зараз використовує їх як елемент економічного і політичного тиску. Також зазначимо, що з 2004 року Азовське море вважається морем внутрішнього користування для обох країн і кожна сторона може вільно пересуватися по басейну Азовського моря.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Росії затримала сім торговельних суден України в Азовському морі.