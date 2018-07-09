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РФ в Азовському морі здійснює перевірку торговельних суден, - ДПСУ

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 20:22
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Після перевірки Росією судна йдуть далі, пояснили в ДПСУ

В Азовському морі співробітники російського прикордонного відомства продовжують здійснювати перевірку іноземних вантажних суден. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

За даними відомства, перевірка стосується суден, що йдуть в українські порти і тих, що йдуть назад.

У ДПСУ пояснили, що після перевірки судна йдуть далі, іноді зі складанням акта російськими прикордонниками, іноді без цього документа.

Зазначимо, що така ситуація стала активно фіксуватися з квітня цього року. Раніше Росія не здійснювала такі огляди і зараз використовує їх як елемент економічного і політичного тиску. Також зазначимо, що з 2004 року Азовське море вважається морем внутрішнього користування для обох країн і кожна сторона може вільно пересуватися по басейну Азовського моря.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Росії затримала сім торговельних суден України в Азовському морі.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Російська Федерація, пограничники, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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