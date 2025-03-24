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РФ атакувала Запоріжжя: зафіксовано пожежу, поранено жінку

Понеділок 24 березня 2025 02:00
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РФ атакувала Запоріжжя: зафіксовано пожежу, поранено жінку Фото: рятувальники на місці події (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня атакували місто Запоріжжя. Внаслідок атаки було зафіксовано пожежу та є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Приблизно о 23:59 стало відомо, що у Запоріжжі пролунав звук вибуху. Через кілька хвилин стало відомо, що через ворожий обстріл сталася пожежа. На місце події в ці хвилини прямували екстрені служби. Згодом Федоров опублікував перше фото, де видно пожежу.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу", - йшлося у повідомленні о 00:33.

Станом на 00:59 стало відомо, що через ворожу атаку поранено, отримала 54-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, медики надали їй допомогу на місці.

Пізніше, о 01:25, глава Запорізької ОВА опублікував ще низку кадрів наслідків атаки РФ. Зокрема, видно руйнування.

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