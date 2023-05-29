РФ атакувала військовий об'єкт у Хмельницькій області, пошкоджені літальні апарати

Російська армія в ніч на 29 травня атакувала Хмельницьку область. окупанти вдарили по військовому об'єкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.
"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок атаки виведено з ладу 5 літальних апаратів. Фахівці почали відновлювати злітно-посадкову смугу.
"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей", - зазначає ОВА.
Цієї ночі Росія в черговий раз атакувала Україну дронами-камікадзе, а також ракетами, які запустила з Каспійського моря. Сили ППО збили 37 з 40 ракет Х-101/Х-555, а також "приземлили" 29 безпілотників з 35 випущених.
Зокрема, окупанти намагалися атакувати Київ. У районі столиці військові збили близько 40 ворожих цілей. Через падіння уламків у Києві виникли пожежі, їх оперативно загасили.
Також уламки дронів і ракет впали у Львівській, Одеській та Кіровоградській областях.
Детальніше про наслідки нічної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.