Окупанти атакували укріплення ЗСУ в Білогорівці, деякі позиції зруйновано

Російська армія активізувала свої штурми на двох напрямках. На Сіверському напрямку були атаковані укріплення ЗСУ в Білогорівці.

Про це повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, на Лиманському напрямку росіяни штурмували наші позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах.

А ось на Сіверському напрямку були атаковані наші укріплення в Білогорівці. Там , внаслідок штурмових дій та вогневого впливу, деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник безуспішно атакував наші позиції у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку. В результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено.

На Краматорському і Торецькому напрямках противник зосередив свої наступальні зусилля в районах Диліївки та Торецька. Успіху не мав.

На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Сили оборони стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.

На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Новосілки, Костянтинопольського та в напрямку Костянтинополя: успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби, 8 січня, на лінії фронту відбулось 192 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував у Курській області.