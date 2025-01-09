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Оккупанты атаковали укрепления ВСУ в Белогоровке, некоторые позиции разрушены

Четверг 09 января 2025 08:36
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Оккупанты атаковали укрепления ВСУ в Белогоровке, некоторые позиции разрушены Иллюстративное фото: РФ атаковала укрепления ВСУ на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия активизировала свои штурмы на двух направлениях. На Северском направлении были атакованы укрепления ВСУ в Белогоровке.

Об этом сообщает со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, на Лиманском направлении россияне штурмовали наши позиции в районах Надежды, Копанок, Новоегоровки, в Макеевке и Тернах.

А вот на Северском направлении были атакованы наши укрепления в Белогоровке. Там, в результате штурмовых действий и огневого воздействия, некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник безуспешно атаковал наши позиции в Волчанске.

На Купянском направлении противник проводил штурмовые действия в районах Колесниковки, Голубовки и Загрызово. Для наращивания усилий и перемещения личного состава в направлениях на Петропавловку и Зеленый Гай враг применял бронетехнику. В результате срабатывания инженерных заграждений и нанесения огневого поражения нашими подразделениями было уничтожено три танка, три ББМ, одна БМП. Еще две ББМ - повреждены.

На Краматорском и Торецком направлениях противник сосредоточил свои наступательные усилия в районах Дилиевки и Торецка. Успеха не имел.

На Покровском направлении атаки противника были направлены на наши позиции в районах Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Зеленого, Котлиного, Надеевки, в Лисовке, Даченском, Шевченко и Ясеновом. Силы обороны сдерживают натиск противника, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в районе Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки.

На Времовском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Новоселки, Константинопольского и в направлении Константинополя: успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 8 января, на линии фронта состоялось 192 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал в Курской области.

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