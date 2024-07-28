UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ атакувала Україну ракетою та "шахедами": скільки цілей збила ППО

Фото: ППО не збила один "шахед" під час атаки РФ по Україні 28 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 28 липня 2024 ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними БПЛА "Shahed" із мису Чауда (Крим)", - розповів він.

Як зазначив генерал, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БПЛА "Shahed-131/136".

"Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області", - додав Олещук.

Обстріл РФ по Україні

28 липня, близько 1:00, в частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атак російських дронів-камікадзе.

Вже зранку в Одеській області працювала ППО через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаППОЗбройні сили УкраїниВійна в Україні