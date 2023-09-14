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РФ атакувала Україну 22 безпілотниками. Скільки дронів збила ППО

Фото: РФ атакувала Україну 22 безпілотниками 14 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на четвер, 14 вересня, окупанти атакували Україну декілька хвилями дронів-камікадзе. ППО збила 17 з 22 дронів, що були запущені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Так, у ніч на 14 вересня з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків - мис Чауда - Крим та російських Єйська та Курська.

"Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, вночі в деяких регіонах України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах України попередили про загрозу атаки ударних дронів у Дніпропетровській області. Пізніше під час повітряної тривоги повідомлялось про вибухи у Дніпрі

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