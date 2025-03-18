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РФ атакувала Суми: дрон влучив в заклад охорони здоров'я

Фото: всі відповідні служби вже працюють на місці події (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти атакували ввечері 18 березня місто Суми. Внаслідок атаки, ворожий дрон влучив в один із закладів охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.

"Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Знову прильот "Шахеду" в дах в один із закладів охорони здоров'я. Дуже багато повилітало вікон, на місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, поранених і вбитих немає", - поінформував він о 23:01.

Через декілька хвилин Кобзар опублікував фото з місця події ще раз зазначивши, що за попередніми даними, постраждалих або загиблих немає.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що частина міста Суми та Сумської області залишилися без електроенергії. У "Сумиобленерго" інформували, що енергетики працюють над вирішенням проблеми. Зазначимо, що Сумська область останнім часом часто опиняються під обстрілами російських окупантів.

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