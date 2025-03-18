РФ атакувала Суми: дрон влучив в заклад охорони здоров'я

"Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Знову прильот "Шахеду" в дах в один із закладів охорони здоров'я. Дуже багато повилітало вікон, на місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, поранених і вбитих немає", - поінформував він о 23:01.

Через декілька хвилин Кобзар опублікував фото з місця події ще раз зазначивши, що за попередніми даними, постраждалих або загиблих немає.