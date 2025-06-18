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РФ атакувала пожежну частину ДСНС на Херсонщині: поранено трьох рятувальників

Фото: Троє рятувальників постраждали через удар РФ по пожежній частині на Херсонщині (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала пожежну частину на Херсонщині. Поранено трьох рятувальників, їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації.

У Білозерці Херсонської області російські окупанти атакували пожежну частину, скинувши вибухівку з безпілотника.

Внаслідок удару постраждали троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Херсонської ОВА, пораненим - 24, 31 і 38 років. Усі вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Двоє з них також зазнали уламкових поранень.

Постраждалих доправили до лікарні, де їм надається медична допомога.

Удари РФ по Херсону

Війська РФ майже щодня атакують Херсон та навколишні громади з використанням артилерії та ударних дронів. Так, 15 червня ворог ударом поранив трьох мирних жителів. Постраждалі отримали важкі травми і перебувають у лікарні.

Також 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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