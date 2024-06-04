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РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Конотопі

Ілюстративне фото: Росія обстріляла Конотоп 4 червня (facebook/com.ol.vasilyev)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень вівторка, 4 червня, завдала удару по місту Конотоп, що у Сумській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook.

За його словами, внаслідок атаки була уражена виробнича інфраструктура.

"У Конотопі відбувся приліт - черговий акт тероризму з боку РФ. Була вражена виробнича інфраструктура нашого міста", - розповів він.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Однак наслідки російської атаки ще уточнюються.

"Тимчасово обмежений рух транспорту по місту в бік мікрорайону "Житломасив". Маються на увазі трамваї", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомляв, що Росія посилила обстріли прикордонних населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

Станом на сьогоднішній ранок ЗСУ ліквідували ще 1290 російських терористів.

Втрати ворога у живій силі складають 512 420 солдатів.

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