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РФ атакувала модульне містечко в селі під Бериславом дронами: 7 постраждалих

Фото: РФ атакувала модульне містечко в селі під Бериславом дронами, 7 постраждалих (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягинської громади. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку", - розповів він.

Сім постраждалих

Як розповів голова ОВА, до лікарні доставили 50-річного чоловіка.

"У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці", - зазначив Прокудін.

Крім того, пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. 

"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", - додав він.

Обстріли Херсонської області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув. Крім того, цього дня окупанти ударили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доправили до лікарні.

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Херсонська область