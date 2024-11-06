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РФ атаковала Николаевскую область: Первомайск и десятки населенных пунктов без света

Николаев, Среда 06 ноября 2024 09:09
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РФ атаковала Николаевскую область: Первомайск и десятки населенных пунктов без света Фото: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области 6 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области в ночь на 6 ноября. Без света остаются 25,5 тысячи потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и "Николаевоблэнерго".

"В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивания абонентов", - рассказал Ким.

По его данным, энергетики уже заживили значительную часть потребителей, возобновляемые работы продолжаются.

Что известно о ситуации со светом?

Как рассказали в "Николаевоблэнерго", сейчас возникла аварийная ситуация в Первомайском районе, из-за чего с ночи около 41 тыс. потребителей остались без электроэнергии.

"До утра смогли перезаживить 15,5 тыс. домовладений. По состоянию на 8:00 без напряжения 25,5 тыс. бытовых и 1,5 тыс. юридических потребителей - 21 населенный пункт полностью и Первомайск частично", - рассказали энергетики, добавив, что ремонтные работы продолжаются.

Обстрелы РФ по Украине

В ночь на 6 ноября российские войска обстреляли Украину дронами и ракетами. Оккупанты запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области и больше 60 беспилотников.

ПВО сбила 38 "Шахедов". Кроме того, 20 дронов были локационно потеряны. Около 3:00 в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы БПЛА. ПВО работала в Киевской области.

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