РФ атаковала Николаевскую область: Первомайск и десятки населенных пунктов без света

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области в ночь на 6 ноября. Без света остаются 25,5 тысячи потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и "Николаевоблэнерго".

"В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивания абонентов", - рассказал Ким. По его данным, энергетики уже заживили значительную часть потребителей, возобновляемые работы продолжаются. Что известно о ситуации со светом? Как рассказали в "Николаевоблэнерго", сейчас возникла аварийная ситуация в Первомайском районе, из-за чего с ночи около 41 тыс. потребителей остались без электроэнергии. "До утра смогли перезаживить 15,5 тыс. домовладений. По состоянию на 8:00 без напряжения 25,5 тыс. бытовых и 1,5 тыс. юридических потребителей - 21 населенный пункт полностью и Первомайск частично", - рассказали энергетики, добавив, что ремонтные работы продолжаются.