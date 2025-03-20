РФ атакувала Кропивницький дронами: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото)

Починаючи з вечора, 19 березня, російські окупанти масовано атакували Кропивницький дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків та є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
Він розповів, що через ворожу атаку було розбито житлові будинки. Постраждав як приватний сектор, так і багатоповерхівки. За словами Райковича, місто пережило наймасовішу атаку РФ. Водночас загиблих немає, але є постраждалі.
"На щастя, всі живі. Проте є поранені, серед них дитина. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС", - написав він.
Також глава ОВА поінформував, що "на місці провів засідання оперативного штабу". Зокрема, буде розгорнуто пересувний пункт незламності.
"Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків", - резюмував Райкович.
Нагадаємо, що менше двох годин тому в "Укрзалізниці" повідомили, що через атаку росіян у Кіровоградській області зафіксували пошкодження інфраструктури. Це у свою чергу, призвело до зміни руху низки поїздів.
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