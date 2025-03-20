РФ атакувала Кропивницький дронами: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото)

Він розповів, що через ворожу атаку було розбито житлові будинки. Постраждав як приватний сектор, так і багатоповерхівки. За словами Райковича, місто пережило наймасовішу атаку РФ. Водночас загиблих немає, але є постраждалі.

"На щастя, всі живі. Проте є поранені, серед них дитина. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС", - написав він.

Також глава ОВА поінформував, що "на місці провів засідання оперативного штабу". Зокрема, буде розгорнуто пересувний пункт незламності.

"Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків", - резюмував Райкович.