РФ атакувала Кривий Ріг ракетами: у місті перебої зі світлом, пожежа та постраждалі

Росіяни у суботу вдень, 15 серпня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки у місті пожежа, перебої зі світлом та постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та місцеві ЗМІ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно з 14:37 Україна опинилася під ракетною атакою. Перші ворожі цілі були зафіксовані саме на Дніпропетровщині, а перед цим моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо щонайменше три борти Ту-22М3.
Однак варто додати, що Повітряні сили о 14:46 фіксували на Дніпропетровщині ще й баражуючий боєприпас "Бандероль".
Приблизно о 15:16 Олександр Ганжа заявив, що росіяни завдали удар по Кривому Рогу.
"Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюється", - написав він у Telegram.
Паралельно місцеві ЗМІ писали, що після атаки були перебої зі світлом і відповідно з електротранспортом. Пізніше низка медіа вказували, що рух вже поновили. Інформацію про поновлення світла підтвердив і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та уточнив, що у Кривому Розі вже двоє поранених.
"Ворог завдав удару по нашому місту. Двоє людей постраждали. Йде гасіння пожежі. Ситуацію з електрикою вже стабілізовано", - сказано у публікації.
Оновлено о 16:20
"На жаль, обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі. Один чоловік 61 років - політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя", - уточнив Вілкул.
Нагадаємо, що вранці 26 липня росіяни атакували дроном єдиний гіпермаркет "Епіцентр" у Кривому Розі. У результаті удару виникла пожежа, вогонь охопив понад 16 квадратних метрів будівлі.
Також ми писали, що в ніч на 3 липня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили в сектор щільної міської забудови, внаслідок чого в житлових будинках виникли пожежі.