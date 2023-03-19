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РФ атакувала Краматорськ, Костянтинівку і Бахмут: 17 поранених та 3 загиблих

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Донбас, Неділя 19 березня 2023 10:44
РФ атакувала Краматорськ, Костянтинівку і Бахмут: 17 поранених та 3 загиблих Фото: РФ атакувала Краматорськ, Костянтинівку і Бахмут, 17 поранених та 3 загиблих (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Бахмут, Авдіївку, Краматорськ, Костянтинівку. Через обстріл троє людей загинули, 17 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Краматорськ

"Напередодні росіяни завдали ударів по Краматорську зі "Смерчів" та "Ураганів" касетними боєприпасами - загинули 2 людини, поранено 10", - розповів він.

У місті пошкоджено 76 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 комунальних підприємства, футбольний манеж, частина ДСНС та парк Бернацького.

Костянтинівка

Костянтинівка зазнала 3 артобстрілів і 5 залпів з Ураганів касетними боєприпасами - 1 людина загинула, 5 поранено.

"Пошкоджено 20 приватних будинків, багатоповерхівку, школу та крамницю", - додав очільник регіону.

Бахмут

В Бахмуті поранено 2 цивільних, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки.

Мар'їнка та Авдіївка

На Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно - відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади та 1 артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на 3 вулицях.

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Краматорськ Донецька область Бахмут Константиновка
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