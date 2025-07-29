РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих

Відомо, що внаслідок удару було повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення.

"Важкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя)", - розповіли у Мін'юсті.

Наразі до забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи.

Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає.

"Цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил РФ. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин", - заявили у міністерстві.

Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області

Цієї ночі під удар російської армії потрапила виправна колонія у Запорізькій області. Спочатку повідомлялось про 16 загиблих, однак наразі кількість жертв зросла до 17.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.