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РФ атакувала Київську область дронами: в ОВА розповіли подробиці

Ілюстративне фото: РФ атакувала Київську область дронами 14 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 14 червня, атакувала Київську область безпілотниками. В результаті цього почалась пожежа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"З самого ранку в області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалась з атаками ударних дронів", - повідомив Кравченко.

За його словами, у Київській області працювали сили ППО, які знищили ворожі безпілотники. Внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Станом на 17:45 пожежа була ліквідована.

"Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Вкотре закликаємо кожного жителя області не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", - сказано у повідомленні.

Повітряні тривоги 14 червня

Зауважимо, сьогодні в Україні масштабну тривогу оголошували чотири рази - причина це запуск безпілотників, а також зліт літака МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Окрім цього вночі Росія знову завдала масового удару проти території України. Тоді вдалось знищити

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

З чим пов'язані масштабні тривоги в Україні та чому Росія посилила свої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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