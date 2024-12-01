РФ атакувала Київ дронами: у Голосіївському районі уламки пошкодили будинок

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївської районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також начальник КМВА Сергій Попко додав, що в Києві продовжується повітряна тривога, яка повʼязана з атакою дронів російської армії.

У зв'язку з цим він закликав людей перебувати в безпеці до відбою.