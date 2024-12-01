РФ атаковала Киев дронами: в Голосеевском районе обломки повредили дом

Напомним, что этой ночью в Киевской области было слышно взрывы. Противовоздушная оборона работа по вражеским беспилотникам, которые в том числе, летели в сторону столицы.

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